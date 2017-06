Het Leuvense parket onderzoekt een zware milieuvervuiling in Bekkevoort, die alvast het leven heeft gekost aan een 700 kilogram zware stier. De kolos kwam in aanraking met de vloeistof, en was op slag dood. Het dier werd zaterdagochtend aangetroffen met de kop in de vervuilde greppel.

Uit de eerste resultaten van het lab blijken in de gedumpte vloeistof eigenschappen van pesticiden en insecticiden te zitten. "Vermoedelijk gaat het om producten die niet meer in de handel verkrijgbaar zijn, en waar de vervuiler van af wilde", aldus burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) van Bekkevoort. Om de zaak verder uit de klaren werd het kadaver van de stier en stalen van de 50 kubieke meter afgegraven teelaarde in beslag genomen voor verder onderzoek.