Pieterjan Huyghebaert Op de Grote Ring rond Brussel moet je vanaf vandaag rekening houden met extra verkeershinder tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Tussen de Vierarmentunnel en het knooppunt met de E40 in Sint-Stevens-Woluwe wordt het wegdek vernieuwd. De komende drie weken wordt eerst de Buitenring aangepakt, vanaf 10 juli dan de Binnenring. Daardoor moet alle verkeer er in beide richtingen vanaf nu tot eind juli over twee rijstroken.