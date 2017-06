Alles begon vier weken geleden. "Een poetsvrouw vond op woensdagnamiddag een boek waarop iemand zijn behoefte had gedaan", zegt schepen van Cultuur Marc Snoeck (SP.A) in Het Nieuwsblad. "Dat is geen prettige vondst, maar de poetsvrouw heeft alles netjes opgekuist en in de vuilnisbak gegooid. Men ging ervan uit dat het om een ongelukje ging."

Nu wordt stilaan duidelijk dat het om meer gaat dan "zomaar" een ongelukje, want ook de twee weken nadien werd - telkens op woensdag - dezelfde vondst gedaan. "De eerste keer was het op een boek over vogels, de tweede keer een wiskundeboek en vorige week was het een cd", gaat hij voort bij Radio 2 Vlaams-Brabant. "Dit is een zeer vreemd verhaal."

De medewerkers van de bibliotheek zijn er volgens de schepen zeker van dat het om menselijke uitwerpselen gaat. "Dit is vandalisme en we gaan het hier niet bij laten."

Het stadsbestuur heeft een klacht ingediend bij de politie en wil de dader zo snel mogelijk vatten. Er is voorlopig nog geen verdachte. Het toilet in de bibliotheek gaat ondertussen wel op slot.