Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek over een afstand van 6,7 kilometer tussen Bertem en Sterrebeek in de richting van Brussel. Dit weekend is de rechtse rijstrook aan de beurt.

Wie vanuit Leuven of Luik komt en de Ring rond Brussel wil nemen, zal moeten omrijden via het op- en afrittencomplex van Evere (nr. 19) en daar rechtsomkeer maken (door eerst de afrit te nemen en dan de oprit richting Luik). Het verkeer dat vanuit Sterrebeek naar Brussel wil rijden, zal dat tijdens de werkzaamheden moeten doen via de Mechelsesteenweg (N227) en de Leuvensesteenweg (N2).

Tegen maandagmorgen 5 uur zouden de werkzaamheden afgerond moeten zijn.