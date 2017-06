Milieuschepen Mohamed Ridouani (SP.A) die in Essen aanwezig was om het Leuvense project te verdedigen reageert zeer tevreden op het winnen van de Award. "Dit is een memorabel moment voor onze stad en de vzw Leuven 2030 en tevens een pluim op de hoed van iedere Leuvenaar. Door onze unieke samenwerking met inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen kunnen we keihard werken aan de ambitie om van Leuven een van de meest leefbare en gezonde steden van Europa te maken. Dat we deze prijs winnen bewijst dat we goed bezig zijn. De prijs zet Leuven nog steviger op de internationale kaart en opent de deur voor samenwerking met andere steden". Leuven won in 2013 overigens ook al de titel van Duurzaamste Gemeente van België en in 2014 de Belgische Energie- en Milieuprijs.