Klasse zocht een leraar uit de duizenden. Letterlijk. Er waren meer dan 3.000 inzendingen vol straffe verhalen van collega's, ouders en leerlingen. De Klasse-jury selecteerde 200 topkandidaten uit alle provincies.

De keuze viel uiteindelijk op "Meester Christophe" van het 6de leerjaar GO! Basisschool Hertog Jan. "Dankzij hem is onze kleinzoon sportschool gaan doen. Hij is nu eerste speler bij Oostende", getuigen grootouders over Meester Christophe.

"Onze meester is ook ondeugend en heel eerlijk. Als hij een fout maakt, geeft hij dat toe. Hij kent ook veel wiskundetruukjes en is heel slim", aldus de leerlingen.

"Christophe gaat tot het uiterste om zijn 25 kinderen tot hun recht te laten komen. Hij coacht zelfs buiten de lesuren nog vrijwillig kinderen in de huiswerkklas. Met GoPro camera's bijvoorbeeld leert hij kinderen verkeersveiligheid aan", getuigen zijn collega's.

Klasse-hoofdredacteur Hans Vanderspikken wijst erop dat Christophe maar één van de velen is. "Klasse ziet elke dag leraren die kansen geven, zelfvertrouwen stimuleren, tijd maken en écht luisteren, leerlingen stimuleren zichzelf te zijn", zegt Vanderspikken. "Ze ontwikkelen sterke persoonlijkheden en actieve burgers, leren samenleven en kritisch denken, geven kracht en vertrouwen. Ze hebben vaak een blijvende impact op het leven van veel leerlingen."