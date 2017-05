De hevige brand brak vanmiddag bij het bedrijf LPW, op het industrieterrein langs de Nieuwlandlaan in Aarschot. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Burgemeester André Peeters (CD&V) kon wel al aan VRT Nieuws zeggen dat er geen slachtoffers zijn.

De brand veroorzaakte een hevige rookontwikkeling. Of de rook giftig is, is nog niet duidelijk. "Via Twitter zijn berichten verschenen dat het zou gaan om een zeer giftige stof, maar dat is hoogst voorbarig", zegt de burgemeester.

Omwonenden krijgen wel nog de raad om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. "We doen momenteel alles om zo vlug mogelijk duidelijkheid te krijgen over de aard van de rookontwikkeling", zegt de burgemeester nog.