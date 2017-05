"De abdijgemeenschap van Grimbergen reageert geschokt op de inverdenkingstelling voor zedenfeiten van (...) één van haar confraters", klinkt het in een mededeling van de abdij die ook zal worden voorgelezen in alle parochies waar de confraters van de abdijgemeenschap actief zijn.

"Uit voorzorg hebben we hem met onmiddellijke ingang preventief ontheven uit al zijn bevoegdheden in de abdij en uit zijn pastorale taken", vervolgt de abdij. "Wij verlenen alle medewerking aan de gerechtelijke instanties die de verdenking onderzoeken. We benadrukken dat wij als abdijgemeenschap grensoverschrijdend seksueel gedrag beschouwen als geheel onaanvaardbaar. Wij hanteren daarvoor een nultolerantie."

Abt Erik De Sutter verduidelijkt dat de man dinsdag al is meegenomen door de politie. "Woensdag werd hij door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld." Verdere informatie heeft de abt niet. De 38-jarige pater vervulde pastorale taken naast zijn functies binnen de abdij.