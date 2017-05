De bestuursraad samenstellen is aan de KU Leuven volgens Sels een bijzonder belangrijke stap. "We hebben nu een rector die zich laat omringen door een 7 à 8-tal vicerectoren. Die leiden onder andere de grote wetenschapsgroepen, staan in voor het onderwijs én voor het studentenbeleid."

Volgens Sels is het daarom belangrijk naar gendergelijkheid te streven bij de nieuwe bestuursraad. "We moeten bij dat hoogste orgaan, waar we dat beslissingsrecht hebben, naar een 50/50-verhouding gaan. Daarmee wil ik een belangrijk maatschappelijk signaal doorgeven."

De nieuwe bestuursraad moet snel gevormd worden, want de raad van bestuur verwacht een voorstel van Sels voor het einde van de maand juni. De universiteitsraad en de raad van bestuur moeten namelijk eerst die kandidaat-vicerectoren goedkeuren. "Ik heb vanaf nu een anderhalve maand om die oefening rond te krijgen", aldus de kersverse rector.