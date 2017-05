"De uitslag is een verrassing", erkent Luc Sels bij VRT Nieuws. "Het is ook geen bijzonder groot verschil. Dat wijst er op dat we een sterk inhoudelijk debat gehad hebben, wat geleid heeft tot stemmen in de beide richtingen".

In de volgende weken moet nu vooral verenigd worden, meent hij, al vindt hij niet dat de KU Leuven een verdeelde universiteit is. "Ik herinner me verkiezingen uit het verleden waarbij het verschil zo mogelijk nog kleiner was. En ook bij al die vorige verkiezingen heeft de universiteit snel de rangen gesloten."

Luc Sels reageerde ook al met een boodschap op Twitter: