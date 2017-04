Het ongeval gebeurde vannacht om 3.25 uur, zegt Philip Beke van de federale wegpolitie aan VRT Nieuws. Een bestelbusje crashte nadat het door de politie was achtervolgd.

Even over 3 uur had de politie de bestelwagen opgemerkt op de Ring ter hoogte van Nijvel terwijl het aan het spookrijden was, aldus Philip Beke. Hierop maakte het busje rechtsomkeer en zetten de agenten de achtervolging tot in Vilvoorde in.

Net voor het viaduct heeft de bestelwagen de politiewagen proberen te rammen. Hierop is het busje door de vangrail gereden en is het enkele meters naar beneden getuimeld en kwam tegen een boom terecht.

Aanvankelijk zei de politie dat er 15 mensen in het busje zaten, maar dat werd later bijgesteld naar 14. 3 van hen zijn in levensgevaar, onder wie 2 kinderen. 10 anderen raakten lichtgewond, 1 persoon is zwaargewond. De gewonden werden afgevoerd naar 5 ziekenhuizen. De politie is nog bezig hun identiteiten te achterhalen. Geen van hen zou papieren bij zich hebben gehad.

Het busje was beletterd met reclame voor een bouwbedrijf uit Zwijndrecht, maar had Duitse nummerplaten. De zaakvoerder van het bouwbedrijf zegt aan VRT Nieuws dat hij het busje vorig jaar verkocht had.