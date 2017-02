Vorige week zaterdag ontspoorde net voorbij het station van Leuven een passagierstrein. Een van de drie rijtuigen kantelde. Er viel 1 dode, 27 mensen raakten gewond.

De sporen raakten over een afstand van 300 meter zwaar beschadigd, in beide richtingen. Infrabel moest dus de infrastructuur herstellen over een totale lengte van 600 meter.

"Onze mensen hebben de afgelopen week dag en nacht doorgewerkt, vaak toch in niet zo evidente weersomstandigheden", zegt woordvoerder Leslie Buylle van Infrabel. "De sporen en de bovenleiding zijn momenteel hersteld, vandaag is er nog extra afwerking en controle."

"Als we de planning zo kunnen volgen en er geen onvoorziene omstandigheden meer opduiken, kan de eerste trein morgen opnieuw rijden. Nog voor de ochtendspits zou alles opnieuw normaal moeten verlopen."

Wat het treinongeluk veroorzaakt heeft, is nog altijd niet duidelijk.