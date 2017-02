"In geen enkele organisatie kan je uitsluiten dat er mensen zijn met vooroordelen en racistische of discriminerende opvattingen, maar wat je wel kan doen is er voor zorgen dat de cultuur van de organisatie juist is", stelt Somers. "Die cultuur moet er een zijn die dat niet aanvaardt en dat is nu juist wat er gisteren is gebeurd. Noch de collega's, noch de politievakbonden, noch de burgemeesters, noch de korpschef, heeft dat ook maar 1 seconde aanvaard en zijn onmiddellijk daartegen in het gareel gegaan."

"Spijtig genoeg kunnen in elke organisatie rotte appels zitten, maar die moeten er dan ook onverbiddelijk uit, want die horen niet thuis in de politie en trouwens ook niet in andere overheidsorganisaties."