Volgens de overlevering was Vilvoorde de favoriete buitenlandse vestiging van grondlegger Louis Renault. De mythe ging dat de auto's uit Vilvoorde enkele procenten beter waren qua duurzaamheid en kwaliteit. Eind jaren 90 stond echter ook Renault het water aan de lippen. Met een verlies van omgerekend een miljard euro in 1996 was ingrijpen nodig.

Vilvoorde maakte alleen de Mégane en verder ook geen halffabrikaten of onderdelen voor andere modellen. Bovendien was een auto uit Vilvoorde ook enkele tientallen euro's duurder dan een vergelijkbaar model uit Frankrijk of Spanje, waar Renault ook produceerde. In België produceerde Renault op het toppunt van zijn capaciteit ook zo'n 180.000 auto's, wat relatief gering was in vergelijking met grotere fabrieken.

Die wat lagere schaalgrootte en de toen ook al opspelende kwestie van hoge loonkosten maakten van Renault-Vilvoorde een voor de hand liggend slachtoffer. Bovendien was het voor een Frans staatsbedrijf ook eenvoudiger om een vestiging in België dicht te doen.