Nadat het parket gisteren in de late namiddag de plaats van het ongeval had vrijgegeven, kon er worden gestart met de opberging. Het eerste rijtuig werd alvast in de loop van de nacht getakeld. Het gaat om de wagon die losscheurde van de rest van de trein, om z'n as draaide en daarna kantelde in de berm.

Een grote hijskraan van zo'n 120 ton heeft het rijtuig uit de berm gehesen. "Het ligt nu op een speciale vrachtwagen", zegt Frédéric Petit van Infrabel. "Vanavond hebben we een bijzonder transport voorzien en dan kan het rijtuig worden weggevoerd via de weg."

De twee andere wagons - die nog rechtstonden - zijn ondertussen al een beetje opgetild en op een ander spoor gezet. Zij worden straks weggesleept door een speciale sleeptrein.

