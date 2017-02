Gisteren kort na de middag ontspoorde een trein net buiten het station van Leuven. Een wagon draaide volledig rond en viel opzij in de berm. Er viel 1 dode, een jongeman uit Waals-Brabant. Het slachtoffer zat in tegenstelling tot eerdere berichten zo goed als zeker wel op de trein. 27 andere passagiers raakten lichtgewond.

Het ongeluk deed zich voor ter hoogte van een wissel. Het parket onderzoekt nu uit hoe het is kunnen gebeuren. De treinbestuurder is gisteren al een eerste keer ondervraagd. Er is ook bewijsmateriaal in beslag genomen. Het parket geeft geen commentaar over de stand van het onderzoek.