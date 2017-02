"We hebben gemerkt dat vluchtelingen zich schuilhouden in bosjes om zo in vrachtwagens te kruipen om mee te kunnen rijden richting Calais om daar de oversteek te maken", zegt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Doordat de bomen gekapt worden, is het zicht op de omgeving achter ook beter en kunnen de bestuurders ook zien of er al dan niet vluchtelingen in hun vrachtwagen kruipen."