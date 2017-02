Na de verkiezingen in 2012 vormden LVB en N-VA in Pepingen een coalitie met één zetel op overschot. In 2015 sloot N-VA schepen Peter Lacres zich echter aan bij de CD&V-SP.A-oppositie, die vanaf dan over een meerderheid in de gemeenteraad beschikte.

Begin 2016 besliste de raad op voorstel van de nieuwe meerderheid een eerste keer dat Pepingen onbestuurbaar was, maar de Raad van State schorste de beslissing om een nieuw college aan te stellen. Vorig najaar werd de procedure een tweede keer opgestart en ditmaal met meer succes. Nadat een bemiddelingspoging van gouverneur Lodewijk De Witte niets opleverde, stemde Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) in met de vorming van een nieuw schepencollege, waarna de gemeenteraad de procedure in gang zette.

Volgens de burgemeester buigt de Raad van State voor onfaire chantage en kunstmatige onbestuurbaarheid waarmee de nieuwe meerderheid Pepingen al maanden gijzelt. Timmermans verwijst naar het feit dat de gemeenteraad door toedoen van de nieuwe meerderheid al maanden geen beslissingen meer neemt. Volgens Timmermans wordt hierdoor de stem van de kiezer miskend en verliest de Pepingse politiek al haar geloofwaardigheid en respect voor de burger.

CD&V-SP.A en Lacres vergaderen maandag en zullen nadien André De Roubaix als burgemeester voordragen en zo snel mogelijk de gemeenteraad bijeenroepen om het nieuwe schepencollege aan te stellen.