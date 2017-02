Nu lopen de soldaten zelf nog wacht, maar minister Vandeput wil hen beter inzetten bij echte militaire opdrachten. "We hebben meer mensen nodig voor onze core business dus we laten graag een aantal zaken door de privé doen. Daarnaast is het ook zo dat de privéfirma's dat enigszins goedkoper kunnen doen. We schatten dat het ongeveer 10 procent goedkoper zal uitvallen dan vandaag", vertelt hij aan VRT Nieuws.

Defensie evolueert volgens de minister naar een kleiner, beter uitgerust leger dat meer ingezet kan worden in operaties. Om het dalende aantal personeelsleden op te vangen, moet het leger zich toespitsen op zijn kerntaken. Voor niet-militaire ondersteunende diensten wordt daarom zoveel mogelijk een beroep gedaan op partners binnen de overheid of de privé. Naast de bewaking in Heverlee start later dit jaar een pilootproject om de horeca-activiteiten van de Koninklijke Militaire School in Brussel te outsourcen.

Dat Defensie een beroep doet op private partners, is niet nieuw. Het gebeurt al voor verschillende zaken, zoals onderhoud en commercieel transport.