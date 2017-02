Windels werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 rechtstreeks verkozen als enige Nederlandstalige schepen. Ze werd gezien als de geknipte kandidate van de Nederlandstalige eenheidslijst Respect. "Ze zijn me komen vinden, want eigenlijk had ik die ambitie niet", zegt ze. "Ik vond één politieker in het huisgezin voldoende". Maar ze liet zich toch overhalen, want "schepen mogen zijn, iets kunnen doen voor de inwoners van je gemeente: eigenlijk is dat een fantastische job."

"Maar van in het begin ging het fout", zegt ze. "Ik kreeg geen enkele van de bevoegdheden die ik gevraagd had, en de bevoegdheden die ik wel kreeg, waren volledig uitgehold". Ze voelde zich geminimaliseerd in het gemeentebestuur, en ook haar budget stelde nauwelijks wat voor. "Alleen bij mij was er gestipuleerd dat ik initiatieven mocht nemen op voorwaarde dat ik subsidies vond", zegt ze. Vond ze subsidieprojecten, dan werden die toch nog afgewezen.

In de loop van de jaren werd haar al karige budget nog ingekrompen, zegt Windels. "Voor de communicatie naar de Franstalige inwoners -om hun brieven in het Frans te mogen ontvangen- werd 15.000 euro voorzien, terwijl ik voor heel Leefmilieu maar 6.000 euro kreeg."