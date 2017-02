De brief is niet alleen gericht aan premier Charles Michel (MR), maar ook aan de minister-presidenten van de verschillende gewestelijke regeringen. Het is zeer uitzonderlijk dat de Groep van Tien zich uitspreekt over een concreet dossier zoals Brussels Airport. De sociale partners zijn bezorgd over de banen op de luchthaven en vragen dringend overleg.

De discussie over de geluidsnormen zit op dit moment volledig geblokkeerd, omdat het Brussels Gewest strengere normen wil invoeren tijdens het vroege ochtendslot waarin veel vluchten vertrekken. "Het belang is van die aard dat we hebben besloten tot een gemeenschappelijk initiatief", aldus VBO-gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans over de brief.