Auteur: Belga

Belga Een 30-jarige man uit Herent is door de onderzoeksrechter in Leuven onder aanhoudingsbevel geplaatst omdat hij honderden mensen zou hebben opgelicht. Hij bood via de internetsites pamperbox.be en luierbox.be jaarabonnementen aan voor maandelijkse leveringen van luierboxen tegen een voordelige prijs, maar zou die vervolgens niet hebben geleverd. Mensen die denken dat ze ook het slachtoffer geworden zijn van de man, kunnen zich aanmelden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.