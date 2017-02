Momenteel is Ghequiere als schepen onder meer bevoegd voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, huisvesting en afvalbeleid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2015, die de Franstalige meerderheid uitlokte door collectief ontslag te nemen, haalde hij 998 voorkeurstemmen. Damien Thiéry kreeg toen 1.200 voorkeurstemmen.

De Vlaamse oppositie Prolink reageert positief. "Dit is hetgeen waar wij zelf al meer dan twee jaar voor pleiten. Ik hoop dat hiermee de communautaire rust in Linkebeek eindelijk terugkeert", zegt raadslid Rik Otten.

Overigens heeft Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) Ghequiere in 2015 al eens voorgedragen als burgemeester, in de plaats van Damien Thiéry. Die besliste toen om niet in te gaan op haar voorstel en de benoeming niet te aanvaarden.