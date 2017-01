Volgens Francken zit ons land op schema met de aanpak van de asielcrisis. "De crisis in België is onder controle, we zijn van 16.000 naar 36.000 plaatsen gegaan in vier maanden tijd. We hebben iedereen bed, bad, brood en begeleiding kunnen aanbieden, ook in de donkere en donkerste winterdagen en tijdens de koudste winternachten."

Het opvangcentrum in Lubbeek opende de deuren in november 2015 en biedt plaats aan 300 mensen. Eerder sloot ook al het asielcentrum van Sijsele bij Damme de deuren.