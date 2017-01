De Brusselse jongeren hadden in Halle de trein genomen met de bedoeling om in Lembeek te gaan vechten. Toen de politie aankwam met verschillende patrouilles stoven de jongeren uiteen. De jongeren liepen de Bergensesteenweg op maar werden daar klemgereden door de politie.

"Toen onze ploegen toekwamen waren de schermutselingen voorbij en zijn de meesten gaan lopen. Onze interventieploegen hebben daar toch nog een 20-tal mensen kunnen controleren en identificeren", zegt politiewoordvoerder Wannes Monteyne.

Volgens getuigen ging het zeker om 100 jongeren. De jongeren zouden op de trein ook al amok gemaakt hebben. Volgens getuigen waren ze gewapend met boksbeugels en vlindermessen, maakten ze heel veel lawaai en gooiden ze met brandblussers.

Volgens de politie in Lembeek is het eerder uitzonderlijk dat zoiets in Lembeek gebeurt. Vorige week moest de politie ook al tussenbeide komen bij een grote vechtpartij tussen jongeren in Ninove.