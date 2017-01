Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) maakt zich zorgen om de mobiliteit én de luchtkwaliteit. "We vrezen - en dat is duidelijk - dat de realisatie van het stadion overlast zal teweegbrengen naar mobiliteit toe: veel files, fijn stof, en de hele luchtproblematiek die daar al acuut is en dat enkel zal toenemen. Wat ons rest is effectief bezwaar aan te tekenen", stelt Bonte.

Bouwpromoter Ghelamco wil deze zomer beginnen bouwen, om het Eurostadion tijdig te hebben voor het EK voetbal in 2020. Maar de bouwvergunning is er nog niet en Vilvoorde zal alvast beroep aantekenen als de vergunning er komt.

Ghelamco spreekt Bonte in De Morgen tegen. Volgens de ontwikkelaar wordt er alles aan gedaan om de toename van fijn stof te beperken. Zo zal alle verkeer op de site ondergronds gaan. Er komen tunnels vanop de ring met speciale filters voor fijn stof. Boven de tunnels wordt een park gebouwd. "Een verbetering", reageert Philip Neyt, bestuurder bij Ghelamco. Volgens hem zal de verkeerssituatie op de ring en rond de Heizel erop vooruitgaan.