Auteur: Belga

Belga Dirk Claes (57) zal in 2018 niet langer kandidaat-burgemeester zijn voor CD&V in Rotselaar, de gemeente waar hij sinds 1995 burgervader is. De partij heeft inmiddels eerste schepen Jelle Wouters (31) als nieuwe lijsttrekker aangeduid. Claes, die van 2003 tot 2014 achtereenvolgens in de Kamer en Senaat zetelde, zal de lijst duwen en verder lokaal politiek actief blijven.