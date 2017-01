Auteur: Floor Bruggeman

Floor Bruggeman De ochtendspits is vanochtend drukker dan op een normale maandag. Op het hoogtepunt, tussen 8 en 8.30 uur, stond er in heel België 325 kilometer. De ongevallen met de meeste hinder -tot anderhalf uur vertraging- gebeurden op de E40 tussen Gent en Brussel en in de Belliardtunnel in Brussel.