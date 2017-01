Op de Buitenring in Jette is rond 13 uur vanmiddag een ongeval gebeurd met negen auto's. Twee van de drie rijstroken waren een tijd lang afgesloten. Er vielen geen gewonden. Verschillende auto's moesten worden getakeld. De wachttijd liep op een gegeven moment op tot twee uur.

In Jette is de weg intussen weer vrij; de file is daar inmiddels opgerlost. In de staart van die file, in Sint-Stevens-Woluwe, is echter een bestelwagen op een vrachtwagen ingereden. "Het gaat daar om een ernstig ongeval", aldus Bruyninckx. "De hinder daar kan nog een hele tijd duren."

"De avondspits is eigenlijk nu al, om 15.30 uur, op gang gekomen", zegt Bruyninckx. Vooral voor het oostelijk deel van de Buitenring verwacht hij nog lange tijd problemen.

Volgens Hajo Beeckman van de VRT-verkeersredactie is er momenteel alleen abnormale hinder op de Buitenring voor het verkeer dat vanuit Wallonië komt, tot aan de plaats van het ongeluk. Voor het verkeer vanuit Leuven is er geen hinder. Op de noordelijke Buitenring is er alleen de normale verkeersdrukte van de avondspits.