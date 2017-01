Auteur: Alexander Verstraete

Alexander Verstraete Op de E40 ter hoogte van Ternat is de weg weer vrij. In de richting van Gent waren daar even voor 17 uur vier voertuigen gebotst. De linker- en middenrijstrook waren een tijdlang versperd. Het zal wel nog even duren vooraleer de files oplossen. Op het hoogtepunt stonden die tot aan de afrit Grimbergen op de Grote Ring rond Brussel.