Eternit was in 2011 veroordeeld tot het betalen van 250.000 euro schadevergoeding aan de familie van Françoise Jonckheere, die in 2000 is overleden aan longvlieskanker. Die kanker wordt vaak veroorzaakt door het inademen van asbest.

De echtgenoot van Françoise Jonckheere werkte zijn hele leven voor Eternit in Kapelle-op-den-Bos, waar het gezin ook woonde. In 1987 overleed hij aan longvlieskanker. Toen Françoise in 2000 dezelfde ziekte kreeg, besloot ze Eternit te dagvaarden

Volgens de rechtbank ging Eternit in de fout door asbest te blijven gebruiken en door de gevaren van het mineraal te minimaliseren, hoewel bekend was dat het longvlieskanker en asbestose kon veroorzaken. Eternit ging echter in beroep en voert aan dat de gevaren van asbest vroeger niet zo duidelijk waren, hoewel die argumentatie in eerste aanleg door de rechter is verworpen.