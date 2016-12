De politie kwam ter plaatse omdat getuigen hadden gehoord hoe mensen tegen de wand van een koelwagen aan het kloppen waren. Uiteindelijk zijn er negen vluchtelingen uitgehaald, naar verluidt komen ze uit Syrië.

Even later merkte de politie op de parking nog zeven vluchtelingen op in een andere vrachtwagen. Ze zijn allemaal in goede gezondheid.