Het is een mijlpaal voor iedereen die ervoor kiest of die het overkomt: voor het eerst moeder of vader worden. Toch voelen vele aanstaande of kersverse ouders zich te weinig voorbereid op de taak die hen wacht. Om hen een handje te helpen, lenen het Huis van het Kind in Leuven en het informatiepunt over zwangerschapskeuze Fara sinds enige tijd zogenoemde "realcare baby's" uit.

"Het gaat om levensechte poppen", legt opvoedconsulent Hilde Devadder van het Huis van het Kind aan deredactie.be uit. "Ze doen alles wat een echte baby doet. Ze ademen en ze wenen. Ze hebben ook behoeftes. Zo moeten ze eten en verse luiers krijgen, maar even goed hebben ze nood aan troost en affectie."

"Potentiële of aanstaande ouders kunnen zo aan den lijve ondervinden wat het is om voor een pasgeboren baby te zorgen. In principe doen ze dat vijf dagen lang. Nadien krijgen ze een rapport met een evaluatie van hun prestaties. Hebben ze de pop voldoende getroost? Kreeg de pop voldoende te eten?"