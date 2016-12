Dat het voorstel controversieel is, weet het bedrijf. Fons Leroy, topman van VDAB, waarschuwt in De Standaard potentiële kandidaten. "Hoe hoger je studies, hoe sterker je later je loopbaan kan uitbouwen", meent hij. Hij benadrukt dat in Vlaanderen het opleidingsniveau belangrijk is tijdens sollicitaties. Al is werkervaring belangrijk op een CV, het moet "boven op het diploma komen, niet ter vervanging ervan".