Na deze derde stemronde komt er dus mogelijk eindelijk een nieuwe rector in Gent. “Wij hebben met grote ogen gekeken naar de manier waarop de rectorverkiezingen in de vorige fases verlopen zijn. Dit heeft imagoschade meegebracht voor de universiteit.”, zegt Karin Raeymaeckers in "De ochtend" op Radio 1.

Raeymaeckers is professor aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en komt op met kandidaat-vicerector Patrick De Baets, die deel uitmaakt van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Dankzij de wijziging van het kiesreglement kunnen zij deelnemen aan de derde cyclus van de verkiezingen. “Het is belangrijk dat nieuwe duo’s in de strijd komen om een nieuwe start te maken. In een democratisch bestel is het belangrijk dat de kiezer de keuze heeft tussen meerdere kandidatenduo’s.”