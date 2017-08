Van Herreweghe ontkent niet dat wat vorig academiejaar allemaal gebeurd is, de 7 stemrondes en het modder gooien, het imago van de universiteit heeft geschonden. Maar dat heeft volgens haar met de procedure te maken. “Inhoudelijk hebben we ons altijd intern sterk gesteund gevoeld. Als we die steun niet hadden gehad, waren we nu geen kandidaten meer”.

Ze vindt dat ze een sterke inhoudelijke campagne hebben en ze blijven focussen op de inhoud. “Er is veel over de procedure gezegd”, vindt Van Herreweghe, “maar je moet spelen met de regels die er zijn. Je kan niet midden in het spel de spelregels veranderen”. Toch is ze opgelucht dat de procedure gewijzigd is en vooral de procedure korter is. Hoeveel tegenkandidaten ze zullen hebben, wordt volgende week duidelijk.