De bewoners van de (veelal) peperdure huizen aan de oever van de Leie in Baarle bij Drongen en Sint-Martens-Latem in Oost-Vlaanderen zijn vandaag ontwaakt met een ongewoon zicht op de rivier in hun achtertuin: het water is over grote delen met een groene smurrie bedekt.

Waarschijnlijk gaat het om eendenkroos. Dat is een waterplant die goed gedijt in stilstaand en zuurstofarm water. Ook op de Leie duikt de plant elk jaar op, maar deze keer is het fenomeen groter dan anders. "Dat heeft vooral met de droogte te maken", zegt Agnes Peil van De Vlaamse Waterweg.

De smurrie bedekte eerder het water in de buurt van Deinze, maar is nu afgedreven. Gevaarlijk is het goedje niet. De Vlaamse Waterweg is dan ook niet van plan in te grijpen, ook al omdat de plant vroeg of laat vanzelf verdwijnt. "Schepen glijden door de eendenkroos als een mes door boter", zegt Peil. "Zelfs zwemmen is in principe veilig, ware het niet dat dit in dit deel van de Leie verboden is."