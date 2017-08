Het gebouw werd in de 13e eeuw opgetrokken toen Geraardsbergen uitbreidde op de westelijke oever van de Dender. De natte gebieden rondom bleken destijds niet geschikt voor het doortrekken van de stadsomwalling. De bres in de verdediging van de stad werd opgevangen door de verdedigingstoren, waarvan de originele hoogte vandaag moeilijk te achterhalen is.

Na de belegering door Lodewijk XIV en de verovering van de stad in 1690 werd de toren afgebroken. In de 17e eeuw werd het gebouw nog even gebruikt als gevangenis - vandaar de naam "Pijntoren".

Vandaag staat de architecturale vondst nog even open voor het publiek. "De locatie wordt geregistreerd en geïnventariseerd. Daarna wordt alles duidelijk gefotografeerd en zullen de restanten verdwijnen. Dat is nodig, want de afvoerkokers voor de nieuwe constructie komen er bovenop", klinkt het bij Waterwegen en Zeekanaal.

Morgen wordt de vondst voorgesteld aan geïnteresseerden en de pers.