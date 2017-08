Radio 2 Oost-Vlaanderen ging poolshoogte nemen in de stad in de Vlaamse Ardennen. De meningen van de inwoners van Oudenaarde zijn gemengd over de uitspraak van de burgemeester.

Sommigen vinden de vergelijking maar niets, anderen kunnen zich wel vinden in de vergelijking van hun burgemeester. “Het is hier inderdaad heuvelachtig en druk bezocht, maar in Toscane zijn niet zoveel fietsers als hier. Wij hebben dan weer geen wijn”, klinkt het. “Net als in Toscane hebben we in Oudenaarde ook heel goede restaurants", meldt een andere inwoner.

Opvallend. Oudenaarde heeft een zusterstad in Italië. Maar Castel Madama ligt niet in Toscane. De stad ligt in de provincie Rome.