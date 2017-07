"Tijdens de vorige stemrondes behaalden we 58.0% tot 60.5% van de stemmen, met telkens een ruime meerderheid in elk van de geledingen. We konden op brede steun rekenen, maar het verkiezingsproces kon niet worden afgerond", schrijft Van de Walle. "Inmiddels hebben we kennis genomen van het nieuwe kiesreglement. Dit nieuwe reglement zorgt ervoor dat een afronding van het verkiezingsproces realistisch wordt."

Bij de laatste stemming hadden kandidaat-rector Rik Van de Walle en kandidaat-vicerector Mieke Van Herreweghe met 60,34 procent de hoogste score van alle zeven stemrondes, maar door het groot aantal blanco stemmen haalden ze geen tweederdemeerderheid. Het duo stelt zich nu opnieuw kandidaat, met een aangepast programma. "Er is geen draagvlak voor de concrete voorstellen die we formuleerden in verband met de aanstelling van extra vicerectoren. Omdat we steeds zijn gegaan voor leiderschap dat gestoeld is op inspraak en omdat het gebrek aan draagvlak duidelijk was, staan we niet langer achter deze specifieke voorstellen", aldus de Van de Walle.

Eind juni besloot de raad van bestuur van de Universiteit Gent dat bij de nieuwe stemronde in september een tweederdemeerderheid geen absolute vereiste meer zal zijn. De verkiezingscyclus zal vanaf september maximaal drie stemrondes omvatten, in plaats van vijf in het oude reglement. Bij die laatste rond is dan maar een gewone meerderheid nodig om de verkiezing te winnen.