De sociale huisvestingsmaatschappij is vrijwel zeker dat in haar woningpark geen gelijkaardige brandrisico's bestaan als in de Grenfell Tower. Toch zullen alle gebouwen grondig onderzocht worden op mogelijk brandgevaar.

Uit steekproeven bleek dat de regelgeving niet altijd wordt nageleefd. Bewoners houden nooduitgangen niet vrij of sluikstort belemmert evacuatieroutes. Brandblussers en detectoren worden regelmatig gevandaliseerd of gestolen en sommige branddeuren werken niet goed. Specialisten zullen eerst de 27 hoogbouwappartementen en 145 lagere appartementen volledig controleren tegen het einde van het jaar. Daarna is het de beurt aan andere sociale woningen.

Een preventieadviseur is voltijds aangesteld om het actieplan op te volgen. Naast de risicoanalyse zullen bewoners ook gesensibiliseerd worden. Een twintigtal vrijwilligers zal de situatie opvolgen op het terrein. Bewoners zullen via een website de huisvestingsmaatschappij op de hoogte kunnen brengen van onveilige situaties.

Met het actieplan, dat zo'n half miljoen euro zal kosten, is al grotendeels rekening gehouden in de meerjarenbegroting van de sociale huisvestingsmaatschappij.