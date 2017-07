Gisteren, op de nationale feestdag, namen meer dan 50.000 mensen een van de speciale bussen en trams die De Lijn ter gelegenheid van de Gentse Feesten inlegt. "Een absoluut record", zegt woordvoerder Davy Van Swael, "nooit eerder waren het er meer dan 50.000." Het vorige record dateert van vrijdag 23 juli 2010. Toen stond de teller op 48.288 passagiers.

Voor de Gentse Feesten laat De Lijn de klok rond een pendeltram rijden tussen Flanders Expo en de Korenmarkt, via het station Gent Sint-Pieters. Die vervoerde gisteren 47.480 reizigers. Daarnaast vertrekken elke nacht om 0.30 uur, 2.15 uur en 4 uur speciale feestbussen aan Gent Zuid naar 12 bestemmingen in de regio rond Gent. Die vervoerden gisteren 2.784 reizigers.

"We hebben nu al bijna evenveel reizigers vervoerd met ons extra aanbod als vorig jaar tijdens de volledige Gentse Feesten", zegt Davy Van Swael. "We zetten grotere trams in, met meer capaciteiten, waardoor mensen comfortabeler kunnen reizen. Een andere oorzaak is het circulatieplan, waarbij heel sterk gepromoot is dat de combinatie auto, park&ride en openbaar vervoer de veiligste en vlotste manier is om naar Gent te komen."