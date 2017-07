Bij het jaarlijkse vuurwerk aan Portus Ganda werden zondagavond 25.000 bezoekers geteld. "Dat is ook tien procent meer dan vorig jaar. De Lijn vervoerde op de derde dag van de Gentse Feesten 35.543 reizigers, 43 procent meer dan vorig jaar en de beste eerste zondag van de laatste jaren. De Lijn vervoerde dit jaar in de eerste drie dagen van de Gentse Feesten evenveel reizigers als vorig jaar in de eerste vijf dagen", zegt Peeters.

Verder was het voor de Gentse lokale politie opnieuw "vrij rustig", zegt woordvoerder Manuel Mugica Gonzalez. "We hebben zes vechtpartijen in de kiem gesmoord. Er werden tien bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan vier voor openbare dronkenschap en zes voor het verstoren van de openbare orde. Wildplassen blijft een probleem met zondag 31 GAS-boetes, waarvan 25 in de feestzone." De 205 GAS-boetes op drie dagen tijd leveren de stad, aan 120 euro de plas, in totaal al bijna 25.000 euro op.

Het stadsbestuur hoopt op een mentaliteitswijziging. "Na drie dagen hebben we al meer GAS-boetes uitgeschreven dan vorig jaar na vijf dagen. Dat brengt behoorlijk op aan de stad maar dat is eigenlijk niet de bedoeling", zegt feestenburgemeester Peeters, ook schepen van Financiën in Gent.

Zondag werd er nog een toiletcontainer bijgeplaatst aan het Grootkanonplein. "Het zijn vaak de verborgen hoekjes waar de wildplassers betrapt worden, zoals in de buurt van de Vlasmarkt. We hebben ook al veel plaszuilen geplaatst op de uitvalswegen en langs het traject naar het station, de zogenaamde uitloopzones. Maar het ligt niet aan de capaciteit, maar aan de mentaliteit. Alle publieke toiletten zijn gratis, maar er zijn mensen die letterlijk en figuurlijk de uil uithangen", zegt Peeters. Drie procent van de wildplassers zijn vrouwen, zo blijkt uit cijfers van de lokale politie.