De "neuzekesoorlog" verwijst naar een conflict tussen twee verkopers die naast elkaar met een karretje "Gentse neuzekes" of cuberdons verkopen, op de Groentenmarkt in Gent. Beide handelaars beweren dat ze de beste snoepjes hebben en zeggen dat de tegenstander op ongeoorloofde wijze klanten afpakt.

Na verschillende incidenten besloot burgemeester Termont in 2014 zelfs om de vergunning van de twee marktkramers tijdelijk te schorsen. Een jaar later besliste de Kamer van Koophandel dat de verkoper van het "rechterkraam" 1.000 euro moest betalen voor elke keer dat hij kwaadsprak over zijn concurrent. Sindsdien leken de twee concurrenten een wapenstilstand te hebben bereikt

In het filmpje vertellen de verkopers dat de rust terug is neergedaald over de Groentenmarkt. Maar eerder deze week, op de vooravond van de Gentse Feesten, is de oorlog weer in alle hevigheid losgebarsten, nadat één van hen een emmer water over zijn buurman gooide. De reportage moest dus last minute worden aangepast.

Bekijk het filmpje op de website van de BBC.