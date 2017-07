Er zijn ook verkeersremmende maatregelen met gewone betonblokken, maar de belangrijkste inritbeveiliging op negen invalswegen is het gebruik van betonnen blokken met daartussen een stalen balk.

"Het nieuwe systeem, dat tussen de zeven en acht ton weegt, is veel steviger dan de vorige blokken. Door de slagboom erin moeten we de blokken ook niet meer iedere morgen verplaatsen als de tram erdoor moet rijden. Er is ook ondersteuning met het camerasysteem met vroegdetectie voor voertuigen die sneller komen aanrijden dan 30 km/u of groter zijn dan een gewone wagen", zegt Gonzalez.

"Er worden dit jaar nog meer middelen en nog meer personeel ingezet", zegt de lokale politie. Het aantal camera's steeg van 26 naar 29 en het aantal controles wordt ook opgedreven. "We vragen om geen rugzakken mee te nemen. Wie dat doet, moet er rekening mee houden dat zij of hij door ons of door de security van de diverse pleinen meerdere keren gecontroleerd wordt. Er is bovendien een nultolerantie voor wapens. Wie betrapt wordt, zal gerechtelijk vervolgd worden."