Versnick kwam in opspraak na dure overnachtingen in Bangkok, in Thailand. Hij bracht die overnachtingen als onkosten in bij de provincie. Gisteravond is de Oost-Vlaamse deputatie in spoedvergadering bijeengekomen over de kwestie. En uit die vergadering bleek dat Versnick niet heeft gezondigd tegen het reglement van de provincie.

"Er zijn acht zendingen naar Vietnam geweest telkens met een tussenstop in Bangkok. Bij vier daarvan heeft Versnick geen enkele kostenafrekening gedaan bij de provincie. In vier gevallen heeft hij dat wel gedaan, maar dat waren missies waarbij uitdrukkelijk voorzien was dat hij contact zou hebben met de Belgische ambassade in Thailand", zegt gedeputeerde Stefaan Vercamer (CD&V).

Over de hoogte van de onkostenvergoedingen wil Vercamer zich nog niet uitspreken. Dat zal nog verder bekeken worden, zegt hij. De oppositie bereidt voor de volgende provincieraad in september vragen voor over de aard van de missies en de kosten die eraan verbonden waren.