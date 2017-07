Als u toch bestolen blijkt te zijn, doet u daar best zo snel mogelijk aangifte van bij de politie. Tijdens de Gentse Feesten is het Commissariaat Gent Centrum (Belfortstraat) dag en nacht open. De andere commissariaten zijn tijdens de Gentse Feesten volgens de gewoonlijke openingsuren toegankelijk.

Als uw bank- of kredietkaart is gestolen, blokkeert u die ook best meteen. Dat kan door te bellen naar Card Stop op het nummer 070 344 344.