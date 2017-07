De schepencolleges van Deinze en Nevele hebben vanavond de zogenoemde reflectieperiode opgestart, de eerste stap uit het fusiedecreet. Nu is het aan de gemeenteraden om voor het einde van het jaar de nodige beslissingen goed te keuren om de fusie mogelijk te maken.

"Nevele en Deinze gaan nu reflecteren of ze samen toekomst kunnen maken. Beide besturen hebben de vaste wil om hierin te slagen", klinkt het in een gezamenlijk persbericht van burgemeesters Jan Vermeulen (Deinze) en Johan Cornelis (Nevele). Daarna is het aan de Vlaamse overheid om de fusie te bekrachtigen.

Als de gemeenteraden hun groen licht geven, wordt de fusiestad de vijfde stad in Oost-Vlaanderen, met 17 deelgemeenten en meer dan 43.000 inwoners.

De Vlaamse overheid stimuleert fusies tussen gemeenten door per inwoners 500 euro schuldverlaging toe te lekken, met een maximumbedrag van 20 miljoen euro. Nevele en Deinze kunnen rekenen op de volledige som, maar de gemeenten benadrukken dat dat niet de hoofdreden is voor de fusie. "Deinze is de hoofdstad van de Leiestreek, terwijl Nevele één van de vele parels van het Meetjesland is. Onze mensen vinden elkaar. Ze lopen school in Deinze, bezoeken de Markt, het ziekenhuis,... en trouwen met elkaar. Er zijn meerdere koppels uit Nevele en Deinze die elkaar al lang geleden voor het leven hebben gevonden en er zullen er nog vele volgen in de toekomst", zo benadrukken de burgemeesters hun onderlinge verwevenheid.

Volgens burgemeester Vermeulen is het de bedoeling om vanaf 1 januari 2019 als fusiegemeente door het leven te gaan, zoals het fusiedecreet het voorziet.