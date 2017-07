Zo'n twee weken geleden trokken er een zestiental Roma in twee aanpalende huizen in de Proveniersstraat in het centrum van Gent. Zij veranderden de sloten van de woning. De eigenaar verwittigde de politie, maar die kon niets doen. Een wet die kraken moet verbieden, is namelijk nog steeds niet door het parlement geraakt.

De wijkdienst en de sociale dienst van de stad Gent kwamen met een bemiddeling en de Roma waren akkoord om binnen de twee weken het pand te verlaten. Er werd ook een procedure voor de vrederechter gestart, maar de Roma hebben het voorbije weekend de woningen verlaten.

"De Roma zeiden dat ze de continue media-aandacht, de vijandige houding van de buren en het constante aandringen van mezelf erg vervelend vonden", reageert eigenaar Alexander De Cuyper. "Voor mij is het probleem hiermee van de baan, maar ik hoop dat er snel een oplossing komt voor de andere getroffenen."

Volgens de eigenaar moet er nu nog veel worden opgeruimd. "Ze hadden mij verzekerd dat ze het proper gingen achterlaten. Ik heb ze ook zien kuisen, dus ze hebben dat ook gedaan", zegt De Cuyper. "Maar toen zijn we de kasten, deurtjes en lades beginnen opentrekker. Momenteel liggen hier tien vuilniszakken gevuld met allerlei rommel dat we konden verzamelen. Ik hoop dat de vuilnisdiensten ze snel komen ophalen."