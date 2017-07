Door een defect in een stroomcabine in Aalst gisterenavond en vannacht is er een grote stroomonderbreking geweest in delen van het Waasland en de Denderstreek. In OCMW-woonzorgcentra "De spoele" en "De plataan" en in enkele nabijgelegen serviceflats in Sint-Niklaas is men er niet in geslaagd de stroom te herstellen. In de drie gebouwen samen wonen 268 bewoners.